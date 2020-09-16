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Происшествия

В Татарстане при пожаре в ЖК «Царево village» погибли два человека: проводится доследтсвенная проверка

Также пострадали и были доставлены в больницу еще трое
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Следователем проводится осмотр места происшествия совместно с экспертами МЧС для назначения пожаро-технической экспертизы.

Следователем проводится осмотр места происшествия совместно с экспертами МЧС для назначения пожаро-технической экспертизы.

Фото: Иван ПЕТРОВ

Найденные во время пожара в доме №13 по улице Мусы Джалиля в ЖК «Царево village» Пестричинского района два тела – это 38-летний и 45-летний местные жители. Предварительно мужчины отравились угарным газом.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователем проводится осмотр места происшествия совместно с экспертами МЧС для назначения пожаро-технической экспертизы.

По предварительным данным, в квартире на первом этаже загорелся натяжной потолок в области люстры. Начался пожар. В это время в квартире на втором этаже выпивали трое приятелей. Из них запастись смог только один – арендатор жилья. Мужчина выполз на балкон, а после выпрыгнул на улицу. Его двое приятелей задохнулись насмерть.

Напомним, пожар произошел вечером 15 сентября. Помимо выпрыгнувшего мужчины в больницу были доставлены женщина и ее брат, которые находились в квартире на первом этаже, где и произошло возгорание.

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