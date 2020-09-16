В Татарстане при пожаре в ЖК «Царево village» погибли два человека: названа предварительная причина

Возгорание протзошло в однокомнатной квартире на третьем этаже. Фото: МЧС Татарстана

Специалисты МЧС Татарстана осмотрели место происшествия и установили, что возгорание произошло в зальной комнате слева от входа.

- В месте очага пожара обнаружены фрагменты электрических проводов с шарообразным оплавлением, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По словам выжившей в пожаре хозяйки, вечером они ужинали вместе с братом на кухне. Вдруг освещение резко потемнело. Когда женщина вышла в комнату, то увидела, что горит натяжной потолок, под которым находилась проводка.

- Предварительно пожар произошел из-за короткого замыкания электропровода, - продолжают уточнять в МЧС Татарстана. - Накануне пожара огневые и сварочные работы в квартире не проводились. С октября 2019 года ремонт, монтаж электропроводов не проводились, также случаев короткого замыкания электропроводов не было.

Напомним, в ходе пожара в доме №13 на улице Мусы Джалиля в ЖК «Царево village» села Новое Шигалеево Пестречинсокго района погибли два человека. Пострадали двое мужчин в возрасте 51-го и 27-ми лет, а также 63-летняя женщина. Всех их доставили в больницу. Эвакуированных в связи с пожаром жильцов дома на ночь разместили в ближайшей школе.