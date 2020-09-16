В Татарстане во время пожара в "Царево village" погибли два человека и пострадали еще трое

Пожар произошел на кухне Фото: МЧС Татарстана

Сильный пожар в квартире на первом этаже многоквартирного дома по улице Мусы Джалиля в ЖК "Царево village" в селе Новое Шигалеево Пестречинского района республики произошел 15 сентября. Дым и пламя заметили соседи в 19.39, и сразу вызвали пожарных.

Большей части жителей трехэтажного дома удалось покинуть опасное место самостоятельно, всего эвакуировалось семь человек.

Выяснилось, что в квартире на первом этаже загорелась кухня площадью 35 квадратных метров. Во время тушения огня обнаружили тела двух погибших. Еще троих - двух мужчин в возрасте 51 год и 27 лет, 63-летняя пенсионерка доставлены в больницу. Ожогов у них нет, но состояние пострадавших мужчин оценивается медиками как средней тяжести. Женщина отравилась продуктами горения и замерзла, находясь на улице во время тушения огня.

Пожар произошел на кухне Фото: МЧС Татарстана

Всех жителей дома, где произошел пожар, разместили в ближайшей школе.