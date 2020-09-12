Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев: на участках созданы кабинки для голосования инвалидов

Фото: izbirkom.tatarstan.ru

В Едином информационном центре председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отчитался о созданных на выборах условиях для маломобильных граждан. Так, по его словам, несмотря на ситуацию с коронавирусом и связанные с ним финансовые трудности, республика смогла закупить необходимое для избирательных участков оборудование. Речь, в том числе, идет и о специальных кабинках для голосования инвалидов, методических пособиях для слабовидящих и организации сурдоперевода для слабослышащих.

Напомним, выборы в Татарстане 2020 проходят в течение трех дней – с 11 по 13 сентября. Досрочные два дня были добавлены ради того, чтобы люди массово не посещали избирательные участки и не рисковали заразиться коронавирусом.

Отметим, в этом году также идет голосование за кандидатов на пост президента Татарстана.