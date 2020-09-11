Выборы в Татарстане 2020: прямая трансляция

Голосование закончится 13 сентября в 20.00. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выборы стартовали 11 сентября и закончатся в 20.00 13 сентября. Напомним, что избирательные участки начинают работать с 8.00. Всего же на выборах в Татарстане работают 2 806 участковых избирательных комиссий.

В основном избирательные участки организованы на базе образовательных учреждений, в том числе и школ. В пятницу и субботу там, конечно, запланированы занятия. Но, чтобы разделить голосующих и учащихся, для последних уроки пройдут вне стен образовательных организаций – в библиотеках и музеях.

Одним из самых важных выборов, которые должны сделать жители республики для себя в эти три дня, кто станет президентом Татарстана. На этот пост были выдвинуты следующие кандидатуры:

- От партии «Единая Россия» действующий глава республики Рустам Минниханов;

- От партии ЛДПР Владимир Сурчилов;

- От партии «Коммунисты России» Альфред Валиев;

- От партии «Справедливая Россия» Альмир Михеев;

- От «Партии Роста» Олег Коробченко.

Напомним, сделав свой выбор на избирательном участке, например, в Казани люди получат браслет «Я проголосовал». Он даст право пройти на праздничный концерт, который пройдет 3 сентября около стадиона «Ак Барс Арена».

Хедлайнерами станут Нюша, Клава Кока и Валерия, а также группа Dabro и «Хор Турецкого». В завершении праздника состоится салют.