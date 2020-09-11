Выборы в Татарстане 2020: избирательные участки и кандидаты

На избирательных участках предприняты все меры предосторожности. Фото: Олег ЗОЛОТО

11 сентября стартовали выборы в Татарстане 2020. С этого дня и до 13 сентября включительно жители республики могут проголосовать за своих кандидатов в президенты республики, Казгордуму, Госдуму по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу и Госсовет Татарстана по Елабужскому одномандатному избирательному округу, а также за кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований.

К слову, помимо стационарных участков для голосования Центризбирком Татарстана организовал мобильные участки на придомовых территориях – всего в 972 точках по всей республике. Но на них можно будет отдать свой голос только 11 и 12 сентября. В последний день выборов – 13 сентября это можно будет сделать только в стационарных избирательных участках.

Последние в основном расположены на базе колледжей, профучилищ, вузов и школ. Что касается последних, то с 11 по 12 сентября там детей учить не будут. Чтобы разделить потоки голосующих и школьников Минобразования Татарстана приняло решение провести занятия вне стен образовательных учреждений. Так, например, уроки истории, литературы, русского и родных языков, а также биологии и географии пройдут в библиотеках и краеведческих музеях. А уроки ОБЖ, физкультуры - на свежем воздухе или спортобъектах. В свою очередь для школьников Казани в субботу, 12 сентября, проведут «День здоровья», опять же вне стен образовательных учреждениях.

ПОЧЕМУ ТРИ ДНЯ

По аналогии с голосованием по поправкам в Конституцию РФ, процедуру выборов в Татарстане 2020 из-за риска заражения и распространения коронавируса решили растянуть. Только в этот раз не на семь дней, а на три.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев назвал стационарные участки самым безопасным местом, где риска заразиться коронавирусом минимален до нельзя. Так, на входе избиратель должен сначала встать на бактерицидный коврик, после ему дистанционной измерят температуру, а также выдадут перчатки, маску и ручку, если таковых у пришедшего нет. Стоят отдельно на столах и санитайзеры. Кроме того, дежурят правоохранители и работают металлорамки. Вход через одну дверь, выход через другую. При этом в кабинках нет шторок – тайна голосования обеспечивается социальным дистанцированием. Для удобства на полу нанесена специальная разметка.

Мало того, в Татарстане всех членов избирательных комиссий застраховали на полмиллиона рублей от различных болезней, в их числе и коронавирус.

КАНДИДАТЫ

Так, пост президента Татарстана в этот раз претендуют пять кандидатов:

- От партии «Единая Россия» действующий глава республики Рустам Минниханов;

- От партии ЛДПР Владимир Сурчилов;

- От партии «Коммунисты России» Альфред Валиев;

- От партии «Справедливая Россия» Альмир Михеев;

- От «Партии Роста» Олег Коробченко.

Отметим, что КПРФ Татарстана в 2020 году не стала выдвигать своего кандидата на выборы в президенты республики.

На кресло в Госдуме на дополнительных выборах по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу тоже претендуют пять кандидатов:

- От партии «Единая Россия» Олег Морозов;

- От «Коммунисты России» Николай Барсуков;

- От ЛДПР Андрей Колосов;

- От партии «Справедливая Россия» Ильнар Сираев;

- От «Коммунистической партии социальной справедливости» Леонид Стражников.

В свою очередь в дополнительных выборах в Госсовет Татарстана по Елабужскому одномандатному избирательному округу участвуют четыре кандидата:

- От партии «Единая Россия» Тимур Шагивалеев;

- От КПРФ Артем Григорьев;

- От ЛДПР Ильяс Валиев;

- От партии «Справедливая Россия» Елена Сбитнева.

БЛОГЕРЫ И КАМЕРЫ

На выборах Татарстана 2020 решили в роли общественных наблюдателей привлечь 100 региональных блогеров. На такой шаг в республике пошли впервые. То есть количество наблюдателей увеличится. Кроме них, кстати, за выборами будут наблюдать и видеокамеры. Вот только не на всех избирательных участках. Всего ими должны быть оборудованы 65 территориально избирательных комиссий. В участковых комиссиях они работают только в Нижнекамском районе, где выбирают депутата в Госдуму.

СПРАВКА

Всего выборы Татарстана 2020 пройдут на 2 806 участковых избирательных комиссий, в том числе в аэропорту и на ж/д вокзале Казани. Участки будут работать до 13 сентября включительно с 8.00 до 20.00.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ И САЛЮТ В КАЗАНИ

В единый день голосования, 13 сентября, жителей столицы региона ждет праздник у стадиона «Ак Барс Арена». Его кульминацией станет концерт, на котором хедлайнерами станут Нюша, Клава Кока и Валерия, а также группа Dabro и «Хор Турецкого». В завершении праздника состоится салют.

Попасть на концерт можно будет, лишь предъявив браслет «Я проголосовал». Его вручат на избирательных участках.