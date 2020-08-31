В Ульяновске ищут пропавших подростков

Фото: Ульяновская Региональная Молодежная Общественная Организация "Поиск Пропавших Детей — 73 регион"

В Ульяновске начались активные поиски 15-летнего Вани Кузнецова и 14-летней Риты Каштанкиной. 26 августа они вышли из развлекательного комплекта "Алые Паруса" в Заволжском районе города, но до сих пор не вернулись домой. Об этом сообщает Ульяновская Региональная Молодежная Общественная Организация "Поиск Пропавших Детей - 73 регион".

Известно, что Ваня ростом около 175 сантиметров имеет худощавое телосложение, короткие русые волосы, пухлые губы и карие глаза. На его левой щеке небольшой шрам от царапины, а у большого пальца правой руки есть татуировка в виде солнца. На момент пропажи на парне была красная куртка, серо-зеленые штаны и красные кроссовки.

Рита также имеет худощавое телосложение, длинные русые волосы и серые глаза. На ней была черная куртка со стразами, серо-зеленые штаны и черные кроссовки.

Просим всех, кто видел этих ребят, сообщить об этом по телефонам 8 (8422) 26-18-44, 8 (927) 820-96-46, 8 (937) 038-15-56 или в полицию по телефону 02.