Ильсур Метшин признался, что у Казани нет денег, чтобы починить ливневки

Фото: пресс-служба мэрии Казани
Проблема ливневок в Казани остается актуальной уже не первый год. Ряд улиц и дорог города регулярно затапливает едва пройдет сильный дождь. Это неоднократно замечали даже в местной прокуратуре, где просили власти столицы Татарстана разобраться в ситуации.
На решение проблемы городу надо 3,7 миллиарда рублей, а в местном бюджете на это выделено всего 250 миллионов, объяснил мэр Казани Ильсур Метшин в своем интервью Первому каналу.
Фото: соцсети
Фото: соцсети
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