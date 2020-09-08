Ильсур Метшин признался, что у Казани нет денег, чтобы починить ливневки

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Проблема ливневок в Казани остается актуальной уже не первый год. Ряд улиц и дорог города регулярно затапливает едва пройдет сильный дождь. Это неоднократно замечали даже в местной прокуратуре, где просили власти столицы Татарстана разобраться в ситуации.

На решение проблемы городу надо 3,7 миллиарда рублей, а в местном бюджете на это выделено всего 250 миллионов, объяснил мэр Казани Ильсур Метшин в своем интервью Первому каналу.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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