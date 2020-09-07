«Были бы деньги - мы, конечно, и 126 построили бы»: мэр Казани Ильсур Метшин о новых станциях метро

До 2040 года в городе должно появиться 26 новых станций метро. Фото: Алина НИЗАМОВА

По новому Генплану развития Казани на ее территории к 2040 году должны построит 26 новых станций метро.

- Мы продолжаем строить метрополитен. Сегодня идем от «Сахарова» в сторону «Дубравной». Вообще, по генеральному плану, который мы приняли до 2040 года, на 26 станций метро зарезервирована территория. Были бы деньги - мы, конечно, и 126 построили бы, - отметил мэр города Ильсур Метшин в своем интервью Первому каналу.

По его словам, строительство только одной станции обходится в 5-7 миллиардов рублей. Но можно использовать не столь дорогу ю альтернативы – создание метробусов. Это, по сути, все те же автобусы, которые передвигаются по отдельным дорожным линиям. Они должны помочь сократить казанцам время в пути в 2-3 раза.

Пока в планах пустить метробусы по четырем направлениям:

- Жилой район «Салават Купере» - Железнодорожный вокзал «Казань-2»;

- Дербышки - Речной порт;

- «Лесной городок» - Железнодорожный вокзал «Казань-1»;

- Улица Гаврилова - Речной порт.