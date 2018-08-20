Прокуратура требует у властей Казани решить проблемы с ливневками
Прокуратура Казани обратила свое внимание на состояние городской ливневой канализации. Ее сотрудники провели соответствующую проверку из-за сообщений, которые появлялись в течение месяца в средствах массовой информации города. Неоднократно различные издания публиковали материалы и жалобы горожан появлялись жалобы казанцев на затопленные улицы и не функционирующие ливневки.
Было выявлено, что проблемы с ливневками в столице Татарстана стали возможными вследствие недостаточного внимания к проблеме со стороны властей. Именно они являются ответственными за сети ливневой канализации города.
Так, прокуратура уже направила представление в адрес руководителя Исполнительного комитета Казани, в котором потребовала устранить данную проблему.
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