Прокуратура требует у властей Казани решить проблемы с ливневками

СЕГОДНЯ 15:11 2018-08-20T15:11:16+03:00

А все из-за очередных потопов, в результате которых автобусы вместе с пассажирами заливала вода, а машины глохли в лужах по среди улиц

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Прокуратура Казани обратила свое внимание на состояние городской ливневой канализации. Ее сотрудники провели соответствующую проверку из-за сообщений, которые появлялись в течение месяца в средствах массовой информации города. Неоднократно различные издания публиковали материалы и жалобы горожан появлялись жалобы казанцев на затопленные улицы и не функционирующие ливневки.

Было выявлено, что проблемы с ливневками в столице Татарстана стали возможными вследствие недостаточного внимания к проблеме со стороны властей. Именно они являются ответственными за сети ливневой канализации города.

Так, прокуратура уже направила представление в адрес руководителя Исполнительного комитета Казани, в котором потребовала устранить данную проблему.

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