Из Казани в Анталью с начала пандемии коронавируса совершили первый авиарейс

Самолет вылетел 21 августа в 4.10. Фото: Алина НИЗАМОВА

Едва Росавиация официально сообщила о разрешении аэропорту Казани на полеты за границу с 20 августа, как уже этим утром – в 4.10, был совершен первый рейс в турецкую Анаталью. Так, за границу к морю улетели первые 238 пассажиров.

- В настоящее время совместно с авиаперевозчиками в оперативном режиме прорабатывается вопросы слотирования (согласование графика движения воздушных судов) международных рейсов. Просим пассажиров следить за новостями и обновлениями в расписании полетов, - сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

Интересно, что Роспотребнадзор, планирует по возвращению первых и последующих туристов, а также прибывших иностранцев, в столицу Татарстана проверять их на коронавирус прямо в аэропорту.

Как заявила на пресс-конференции зам руководителя регионального управления Любовь Авдонина, рассматривается вариант забора биоматериала у пассажиров сразу по прилету.

Напомним, что гости из других стран, прибывающие в Россию, еще при посадке на самолет должны предоставить справку об их результатах теста на коронавирус.