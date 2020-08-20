Полеты в Турцию из Казани в 2020 году: Росавиация разрешила аэропорту Татарстана рейсы за границу

Полеты из Казани в Турцию разрешены с 20 августа. Фото: Алина НИЗАМОВА

Полеты из Казани в Турцию 2020, наконец, стали реальностью. Напомним, авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса Россией были прекращены. Лишь недавно Росавиация дала разрешение на возобновление рейсов за границу. В изначальную версию списка 1 августа 2020 года вошли только три аэропорта - Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Да и только в Лондон и Стамбул, но после были открыты направления в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью.

С 20 августа список российских аэропортов был расширен и теперь за границу можно улететь из Казани, Калининграда и Новосибирска.

- Заявленное расписание авиакомпаний, время и дату выполнения полетов, а также другие вопросы, связанные с операционной деятельностью, рекомендуем уточнять у авиакомпаний, - сообщает Росавиация в связи с дополнением списка тремя аэропортами.

Отметим, что ранее турецкая авиакомпания заявляла, что готова возобновить полеты из Казани в Стамбул и обратно еще с 3 августа 2020 года. Однако, из-за эпидемиологической ситуации, Росавиация не давала столице Татарстана разрешение на рейсы за границу. Да и заявление было сделано еще до начала переговоров России с другими странами о возобновлении авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса.