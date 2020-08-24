День Казани и республики Татарстан 2020: подробная программа мероприятий

Салют запустят под песню «Мин яратам сине, Татарстан» в исполнении Салавата Фатхутдинова. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Совсем скоро - в воскресенье, 30 августа, жители Казани и Татарстана будут отмечать День республики и День города 2020. В рамках праздника пройдут торжества и в честь 100-летия ТАССР.

Пандемия коронавируса, конечно, внесла свои коррективы в условия празднования. Однако, по словам зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любови Авдониной, усиление мер по недопущению распространению COVID-19 во время торжеств не планируется, равно как и очередных послаблений.

Так, на открытые площадки будут впускать не более 100 человек одновременно, а на закрытые - не более 50. У участников мероприятий будут измерять температуру и требовать ношения медицинских масок.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Заметим, что в Казани ко Дню города и республики 2020, несмотря на пандемию, традиционно подготовили насыщенную программу. Так, вплоть до 30 августа у Центра семьи “Казан” проходит VI сезона Национальной парусной лиги с участием 35 команд в двух дивизионах. Кроме того, в выходные у Дворца водных видов спорта состоится Республиканский турнир по пляжному волейболу «Татарстан челлендж».

В субботу, 29 августа, в Казанской Ратуше будут чествовать Почетных граждан Казани. В этот же день в Старо-Татарской слободе начнется двухдневный фестиваль современной татарской культуры «Печән базары».

Само 30 августа начнется с народного фестиваля «Играй, гармонь!», который состоится на площади у театра имени Галискара Камала. После на пешеходной улице Каюма Насыри ожидаются выступления лучших фольклорных коллективов в рамках проекта «Казань сөлгесе». В 13.00 их сменит концертная программа открытого республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман».

В 13.39 на Казанском ипподроме начнется конноспортивный праздник. Там же завершится праздничный мотопробег «От Красного Кремля — к Белому Кремлю» участников клуба Harley-Davidson.

С 14.00 в Казанском Кремле будет проходить фестиваль городской современной культуры и искусств Tat Cult Fest. На нем горожане смогут увидеть более 30 живых выступлений, арт-объекты, хореографию, дизайн-маркеты. Гостями гуляний станут резиденты лейбла Нины Кравиц – хедлайнеры электронной музыки дуэт PTU, московская группа, играющая татарский рок, «Карт Аяк» и музыкальный проект KRAPIVA.

В 15.30 на пирсе Кремлевской набережной запланирована концертная программа молодежного «ЭтноСтартапФорума ТАБА».

У ЦЕНТРА СЕМЬИ «КАЗАН»

Также 30 августа у Центра семьи «Казан» пройдет акция «Военная служба по контракту – твой выбор!» с выставкой военной техники и полевой кухней. В 15.30 там начнется большой концертный марафон. Хедлайнерами вечернего концерта станут Ильсия Бадретдинова, Рифат Зарипов, Нилетто, Валерий Сюткин, группа «Дабро», Сергей Безруков и группа «Крестный папа».

В 22.00 небо над акваторией Казанки под песню «Мин яратам сине, Татарстан» в исполнении почетного гражданина Казани Салавата Фатхутдинова украсит салют из 300 залпов.