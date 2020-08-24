Коронавирус в Татарстане, последние новости на 24 августа 2020 года: отменен режим самоизоляции для пенсионеров

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По данным на утро понедельника, 24 августа, в Татарстане выявлено 6 279 случаев коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 5 128 выздоровевших и 57 скончавшихся больных. В то же время федеральный оперштаб называет другие цифры - 5 128 выздоровевших и 32 скончавшийся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Сейчас Татарстан находится на 82-м месте среди регионов России по эпидемиологической ситуации. На протяжении нескольких дней темпы ежедневного прироста новых случаев заражения COVID-19 составляют около 0,5. Из-за этого в республике отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

О ДНЕ РЕСПУБЛИКИ

Стало известно, как жители Татарстана отметят День республики 30 августа. По словам зам руководителя местного Роспотребнадзора Любови Авдониной, ими не планируется ни усиление, ни ослабление существующих правил.

Так, на открытых площадках разрешат находится не более 100 людям, а на закрытых - не более 50. У участников праздничных мероприятий будут измерять температуру и требовать ношения медицинских масок.