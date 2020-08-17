В новом учебном году в школы Набережных Челнов пойдут более 65 тысяч детей

Всего же в городе готовы распахнуть двери 78 школ, 29 детсадов, 39 учреждений допобразования, 23 учреждения высшего и среднего профессионального образования. Фото: Татьяна Коркина

1 сентября 2020 года в школы Набережных Челнов пойдут более 65 тысяч детей. Эта цифра ежегодно растет, вместе с числом обучающихся во вторую смену. От части из-за этого в новом учебном году в городе будут работать 22 школы с двухсменным режимом. Об этом стало известно в понедельник, 17 августа, на совещании в мэрии города.

- За последние пять лет смогли построить четыре новые школы, в определенной мере это напряжение снимает. Но работу по дальнейшему строительству школ в городе Набережные Челны, тот темп, который мы с вами взяли необходимо продолжать, – заметил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

Всего же в Набережных Челнах готовы распахнуть двери 78 школ, 29 детсадов, 39 учреждений допобразования, 23 учреждения высшего и среднего профессионального образования.

Напомним, школы Казани тем временем ждут более 148,5 тысяч детей. Праздничной линейки в День знаний, правда, в городе не будет.