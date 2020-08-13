"Это общество друидов, которое хранит секрет предков": Гендиректор "Рубина" высказался о футбольных судьях в России

Фото: ФК "Рубин".

Тема судейства на старте сезона самая актуальная в российском футболе. Одним из главных скандалов стал эпизод в матче "Рубина" с "Локомотивом". На 24 минуте Игнатьева сбили в штрафной "Локомотива", но Сергей Иванов не назначил пенальти. Это взбесило наставника казанцев Леонида Слуцкого. В перерыве н высказал свое недовольство и был удален с поля.

Матч завершился победой "Локомотива" 2:0, а Слуцкий после матча призвал разобраться в эпизоде и пожизненно дисквалифицировать судью Иванова. Необходимость перемен в российском судействе отметил и генменеджер "Рубина" Рустем Сайманов.

— Наша основная проблема – VAR. Он был придуман помогать арбитру принимать правильные решения, а они, получается, придумали, как прикрыть ошибку коллег на поле. Возможно, с VAR прошло мало времени. Но мне кажется, что на все моменты в штрафной нужен VAR. Уровень арбитров оценивать не берусь, но надо начать открытое обсуждение этого вопроса. Сейчас есть ощущение, что это общество друидов, которое хранит секрет предков. Слуцкий обратился, попросил объяснить момент — это что, таинство какое-то? А в ответ что-то про ногу вправо и влево слышит. Я бы хотел, чтобы было большое общественное обсуждение, передача какая-то. Пришёл Хачатурянц, нам казалось, что он не из этого цеха и очень авторитетный, опытный бизнесмен. Но и он не может ничего сделать! Мы хотим ему помочь наладить работу судейского цеха. И есть вопросы к Кашшаи – он где вообще? Он что-нибудь делает? А он простой участник корпоратива, своя этика. Нам нужен честный и открытий арбитр, который бы не боялся указывать коллегам на ошибки. Ошибаться могут все, но надо об этом открыто говорить, - цитирует Сайманова Championat.com.