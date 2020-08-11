"Что это, предвзятость или низкая квалификация судей?": Слуцкого удалили в перерыве матча с "Локомотивом", "Рубин" проиграл 0:2

По мнению наставника "Рубина", судья не назначил очевидный пенальти. Фот: ФК "Рубин".

Заключительным матчем стартового тура российской Премьер-Лиги стало противостояние "Рубина" и "Локомотива". Перед началом сезона в адрес казанцев говорили немало лестных слов. Команда усилилась и по мнению многих экспертов могла и должна была давать бой серебряным призерам прошлого сезона.

Стартовые составы несколько удивили. В частности, остался в запасе новобранец "Рубина" Деспотович, а в старте "железнодорожников" появились Рыбчинский и вернувшийся из командировки в "Сельту" Смолов.

Начало матча было обескураживающим. Не успели еще болельщики найти свои места на стадионе, как гости открыли счет. Алексей Миранчук, которого пресса то и дело сватает в Европу, продолжил тащить "Локомотив" и с острого угла пробил голкипера Дюпина уже на 2 минуте.

Казанцы не сразу оправились после стартового шока, но к середине тайма смогли переломить ход матча и прижали "железнодорожников" к воротам. На 24 минуте Кварацхелия обыграл половину игроков "Локомотива" и выкатил мяч под удар Игнатьеву, тот прокинул мяч мимо Гилерме и готов был сравнивать счет, но получил, казалось бы, удар по ногам. Однако арбитр под свист казанских трибун пенальти не назначил. Просмотра ВАР также не было.

Пока игроки "Рубина" приходили в себя после неназначенного пенальти, гости устремились в атаку и забили второй. Баринов мощно пробил в девятку и вместо 1:1 "Рубин" получил 0:2.

В остальном игра проходила спокойно, команды будто ждали перерыва. Ждал паузы и Леонид Слуцкий. Очень уж он хотел пообщаться с судьями и узнать причину неназначения пенальти. Разговор, правда, не заладился. Не известно точно, что именно Слуцкий сказал рефери Иванову в подтрибунном помещении, но на второй тайм руководить казанской командой вышел уже Олег Кузьмин. Слуцкого удалили. Как тут не вспомнить скандал после матча "Спартака" с "Сочи". Слуцкий также вспомнил тот поединок, отметив неквалифицированность судей.

- Я давал уже ранее интервью, привлек внимание к вопросу судейства. Перед сезоном мы направили письмо, просили прислать арбитра и объяснить работу VAR. Вот вчера, после матча "Спартак" — "Сочи", арбитры стали впервые объясняться. В нашем матче арбитр не назначил очевидный пенальти. Что это, предвзятость или низкая квалификация судей? Они нас считают идиотами, но люди не в курсе, как работает VAR", — приводит слова Слуцкого сайт телеканала "Матч ТВ".

Во втором тайме из интересных событий было, разве что, появление на поле защитника "Рубина" Бегича. Он еще в прошлом году перебрался в Казань, о дебютировал за команду только сейчас. Дебют, к слову, классным не назовешь. Проведя на поле 20 минут он отправился по следам Слуцкого. Бегич срубил Смолова и увидел перед собой красную карточку. Матч так и завершился со счетом 2:0 в пользу "Локомотива". Теперь главный вопрос, на сколько матчей дисквалифицируют Слуцкого и когда он снова сможет руководить "Рубином" от бровки.

Отметим, что в отличие от громогласных заявлений боссов "Спартака", в "Рубине" ни о каком снятии с чемпионата речи не идет, но заслуги главного судьи в клубе отметили. Казанская пресс-служба присудила ему звание главного героя матча. Соответствующий пост появился в клубном твиттере.