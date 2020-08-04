2020-08-04T09:48:57+03:00
Происшествия

В Татарстане мать, из ревности зарезавшую сыновей, отправили в психбольницу

Врачам удалось спасти только старшего, шестилетнего, мальчика
Лика ИСАЕВА
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Мать расправилась с сыновьями, ревнуя супругаМать расправилась с сыновьями, ревнуя супругаФото: из личного архива героя публикации.
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В Набережных Челнах вынесли приговор 32-летней местной жительнице, которую судили за убийство двухлетнего сына и покушение на убийство второго, шестилетнего.

Все произошло 6 октября 2019 года, когда после ссоры с супругом на почве ревности женщина решила расправиться с сыновьями. Воспользовавшись тем, что супруг ушел ночевать к родственникам, женщина напала с ножом на детей и попыталась покончить с собой после расправы с сыновьями. Но медики, которых вызвал супруг, вернувшийся домой, сумели спасти женщину и ее старшего сына. Двухлетний мальчик скончался на месте происшествия.

- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении принудительной меры медицинского характера в отношении подсудимой, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Комиссия судебно-психиатрических экспертов обнаружила у женщины признаки хронического психического расстройства. Она не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, и руководить ими. В итоге женщину отправили на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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