"Любила семью": Перед тем, как зарезать своих детей девушка из Татарстана сделала запись в соцсетях

"В голове не укладывается!" - голос коллеги просто осип после получения новости из Набережных Челнов. 32-летняя Альбина И. после вечернего скандала повторила древнегреческий миф о Золотом руне: ревнуя супруга к новой избраннице, сначала зарезала двух сыновей, а потом попыталась покончить с собой.

Женщину спас супруг, который весь вечер отправлял ей признания в любви, но Альбина уже ничего не слушала.

Скандалы в семье И. продолжались несколько недель. Альбина сидела в декрете с младшим сыном, старший пошел в первый класс. Женщине было тоскливо и одиноко, ведь муж каждый день уходил на работу, где у него было общение и большой коллектив. Среди этого коллектива была одна девушка, к которой Альбина стала ревновать супруга. Ей самой доставались семейные хлопоты, соцсети, где она перепостила мастер-классы по созданию причесок или кулинарные рецепты.

- Альбина признавалась, что ее волнует какая-то семейная неурядица, - на условиях анонимности рассказала "КП-Казань" знакомая семьи. - Не уверена, что муж ей мог изменить, Дамир (имя изменено, ред.) души не чаял в мальчиках и ее саму носил на руках. Летом даже свозил ее в Турцию отдохнуть. Альбина, скорее всего, сама себя накрутила. о всяком случае, мы ничего про измену не слышали.

Поездка в Мармарис не спасла отношения И. Дамиру приходилось работать и по выходным, и в то воскресенье, 6 октября, он вернулся домой уже когда смеркалось. Слово за слово, начались упреки и подозрения, что муж находился у любовницы. Слышать заверения о том, что он был на работе и никакой любовницы у Дамира нет, Альбина не стала. Она требовала уволиться, но кто бы тогда кормил семью? Супруг решил переждать бурю у родителей.

Не успел зайти домой, как на телефон Дамира посыпались сообщения от Альбины. Конфликт продолжался и в эпистолярном жанре. Супруг отвечал ревнивой жене, что никаких пассий у него нет, есть только она одна.

В какой-то момент, примерно в 23.50, Альбина скинула фотографию сыновей. Мальчики лежали все в крови. Дамир тут же набрал номер Альбины, но понять, что она говорит, мужчина смог с трудом. Женщина прохрипела, что решила уйти из жизни и забирает детей с собой.

Дамир помчался домой вместе с братом, то сразу открыть дверь не смог - Альбина закрыла ее изнутри. Мужчина принялись стучать в дверь, и позже раненная женщина открыла сама замок. Альбина попыталась покончить жизнь самоубийством, младший сын к этому времени уже не подавал признаков жизни. Старшего доставили в больницу в критическом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Перед тем, как расправиться с сыновьями, Альбина на своей страничке в соцсетях сделала последнюю запись в 0.24: "Любила семью" и в 0.26 установила новый статус: "Меня не в живых, простите".

Источник рассказал, что Альбина ушла в декрет из Госнаркодиспансера.