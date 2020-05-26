В Татарстане мать, из-за ревности напавшую на сыновей, просят отправить в спецбольницу

В республике завершено расследование уголовного дела о жестоком нападении на детей. По версии следствия, 32-летняя внешне счастливая женщина напала с ножом на двух своих малолетних сыновей. Младший из них - двухлетний мальчик, скончался, а его шестилетнего брата медикам все же удалось спасти. После лечения его забрал домой отец. Мать же обвиняют по статьям "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух или более малолетних". При этом женщина может избежать срока в колонии.

- Комиссия судебно-психиатрических экспертов обнаружила у женщины признаки хронического психического расстройства, которое лишает ее и лишало возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Следствие обратилось в суд с постановлением о применении в отношении женщины принудительной меры медицинского характера.

Так, что женщину могут в итоге признать невменяемой и отправить в больницу на лечение у психиатров.

Напомним, жестокая расправа произошла ночью 6 октября 2019 года в Набережных Челнах, когда после ссоры с вернувшимся с работы мужем женщина осталась в квартире одна. Устав доказывать разъяренной супруге, что он ходит на работу зарабатывать деньги, а не развлекаться с надуманной любовницей, отец семейства отправился к своим родителям. Он собирался переночевать и утром, когда жена успокоится, вернуться домой.

Но вернуться пришлось спустя всего пару часов после того, как женщина прислала ему фото мальчиков, лежащих в крови. Перед этим мать детей на своей странице в соцсетях сделала последнюю запись в 0.24: "Любила семью" и в 0.26 установила новый статус: "Меня не в живых, простите".

Дверь мужу и его брату она долго не открывала. А когда сделала это, то прибывшие на место происшествия медики "скорой" уже не смогли помочь младшему ребенку, тот скончался. Старшего сына и саму мать с ранениями увезли в больницу. Мальчик выжил, он сейчас живет вместе с папой.

После выписки из больницы его мать на время следствия арестовали.