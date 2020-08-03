В Татарстане нашли живым пропавшего подростка

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:42:53+03:00

15-летний Алексей Федоров не выходил на связь с близкими с 17 июля

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В Татарстане завершились поиски 15-летнего Алексея Федорова из Зеленодольска. Подросток, который пропал еще 17 июля, найден живым. Об этом накануне сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Поисковый центр".

О том, где парень находился последние несколько недель и почему не выходил на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, в Татарстане до сих пор ищут 46-летнего Дамира Гараева из Набережных Челнов. Мужчина пропал 10 июля. Спустя некоторое время его автомобиль - черная "Шевроле Ланос" - был обнаружен в лесном массиве недалеко от деревни Шикмамаево в Заинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU