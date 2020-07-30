В Татарстане ищут 15-летнего подростка, который пропал около двух недель назад

30 Июль 2020 2020-07-30T10:08:17+03:00

О судьбе Алексея Федорова из Зеленодольска ничего не известно с 17 июля

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В Татарстане начались активные поиски 15-летнего Алексея Федорова из Зеленодольска. Молодой человек ушел в неизвестном направлении еще 17 июля, и с тех пор, о его судьбе ничего не известно.

Отметим, что Алексей ростом около 170 сантиметров имеет худощавое телосложение, каштановые короткие волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была футболка, джинсы и темные кроссовки.

Юноша может находиться в другом городе и даже районе. Просим всех, кто видел его, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU