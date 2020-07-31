2020-07-31T10:01:34+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах ищут мужчину, чья машина ранее была обнаружена в лесном массиве

О судьбе 46-летнего Дамира Гараева ничего не известно с 10 июля
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"
Изменить размер текста:

В Набережных Челнах начались активные поиски 46-летнего Дамира Гараева из поселка ЗЯБ. Он перестал выходить на связь с родственниками 10 июля. Некоторое время назад машина пропавшего - черная “Шевроле Ланос” - была обнаружена в лесном массиве недалеко от деревни Шикмамаево в Заинском района. О судьбе мужчины до сих пор ничего не известно.

Дамир Гараев ростом около 165 сантиметров имеет среднее телосложение, короткие светло-русые волосы и зеленовато-карие глаза. У него есть послеоперационный шрам от поясницы до пупка. Во что мужчина был одет на момент пропажи неизвестно, но за неделю до этого его видели в темной олимпийке с какими-то светлыми рисунками, черных трико и светлых сандалях.

Просим всех, кто видел этого человека, сообщить об этом волонтерам поисково-спасательного отряда ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА" по телефонам +7 (928) 274-52-14, +7 (927)412-69-99 или в дежурную часть по телефонам 37-98-13, 37-91-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рустам Минниханов принял участие в праздничной молитве, посвященной Курбан-байраму
В Набережных Челнах ищут мужчину, чья машина ранее была обнаружена в лесном массиве
В Чебоксарах женщину задержали во время продажи наследственного кинжала
В Татарстане в мошенничестве обвинили директора школы
"Рубин" планирует усилить минимум две позиции
В Чувашии предложили ввести зарплату для стажеров-медиков
В Казани на улице Завойского появлся самый длинное в городе граффити
В Йошкар-Оле после столкновения двух иномарок, один из автомобилей сбил пешехода
"По пешеходному переходу только пешком": В Казани появились новые предупреждающие надписи для велосипедистов
В Чувашии в ДРКБ появятся отделения детской онкологии и гематологии
В Татарстане мужчина получил ожог, спасая свой дом от огня
В Марий Эл легковушка сбила пятилетнего ребенка, который выбежал на дорогу
"Он был приоритетным вариантом": Слуцкий рассказал, почему "Рубин" решил подписать Деспотовича
В Ульяновской области скончался еще один зараженный коронавирусом
eSIM от Билайн: дистанционное подключение за 5 минут
31 июля в Татарстане ожидаются грозы и ветер до 24 м/с
В Ульяновске легковушка сбила 11-летнего велосипедиста
"Пап, не хочу в другую команду": Отец Кварацхелии рассказал, что его сын не хочет уходить из "Рубина"
31 июля в ЦПКиО Йошкар-Олы откроются аттракционы
Слесарь, визажист, кондитер: в Татарстане утвердили список профессий, которые будут востребованы ближайшие два год
"Рубин" усилился экс-зенитовцем Шатовым
Чувашия получит более 415 миллионов рублей на льготы по оплате коммунальных услуг
В Казани водитель погиб, когда легковушка на скорости врезалась в остановку и дом, затем загорелась
В Татарстане ищут 15-летнего подростка, который пропал около двух недель назад