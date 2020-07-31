В Набережных Челнах ищут мужчину, чья машина ранее была обнаружена в лесном массиве
В Набережных Челнах начались активные поиски 46-летнего Дамира Гараева из поселка ЗЯБ. Он перестал выходить на связь с родственниками 10 июля. Некоторое время назад машина пропавшего - черная “Шевроле Ланос” - была обнаружена в лесном массиве недалеко от деревни Шикмамаево в Заинском района. О судьбе мужчины до сих пор ничего не известно.
Дамир Гараев ростом около 165 сантиметров имеет среднее телосложение, короткие светло-русые волосы и зеленовато-карие глаза. У него есть послеоперационный шрам от поясницы до пупка. Во что мужчина был одет на момент пропажи неизвестно, но за неделю до этого его видели в темной олимпийке с какими-то светлыми рисунками, черных трико и светлых сандалях.
Просим всех, кто видел этого человека, сообщить об этом волонтерам поисково-спасательного отряда ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА" по телефонам +7 (928) 274-52-14, +7 (927)412-69-99 или в дежурную часть по телефонам 37-98-13, 37-91-16.
ИСТОЧНИК KP.RU
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