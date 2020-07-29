2020-07-29T11:08:03+03:00
Происшествия

В Татарстане по делу о фиктивной побелке деревьев задержан депутат

53-летний Мусанниф Ханов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
Лика ИСАЕВА
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Утверждается, что он действовал вместе с главой Исполкома Тукаевского района.Утверждается, что он действовал вместе с главой Исполкома Тукаевского района.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Тукаевском районе Татарстана по делу о фиктивной побелке деревьев на сумму более чем на 1,5 миллиона рублей задержан второй подозреваемый. Им стал 53-летний депутат и района, руководитель предприятия "Тукай Тепло-Газ" Мусанниф Ханов. Следствие полагает, что благодаря задержанному ранее 40-летнему главе Исполкома Тукаевского района Ханов незаконно и получил более 1,5 миллиона рублей якобы за работы по благоустройству на территории 16 сельских поселений.

Сейчас глава Исполкома Ленар Авзалов находится в изоляторе временного содержания, от дачи показаний по делу он категорически отказался. В случае признания судом его вины чиновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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