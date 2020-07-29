В Татарстане по делу о фиктивной побелке деревьев задержан депутат

29 Июль 2020 2020-07-29T11:08:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тукаевском районе Татарстана по делу о фиктивной побелке деревьев на сумму более чем на 1,5 миллиона рублей задержан второй подозреваемый. Им стал 53-летний депутат и района, руководитель предприятия "Тукай Тепло-Газ" Мусанниф Ханов. Следствие полагает, что благодаря задержанному ранее 40-летнему главе Исполкома Тукаевского района Ханов незаконно и получил более 1,5 миллиона рублей якобы за работы по благоустройству на территории 16 сельских поселений.

Сейчас глава Исполкома Ленар Авзалов находится в изоляторе временного содержания, от дачи показаний по делу он категорически отказался. В случае признания судом его вины чиновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU