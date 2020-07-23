СУ СКР Татарстана: чиновник и директор-депутат похитили 1,5 миллионов рублей, выделенных на побелку деревьев

23 Июль 2020 2020-07-23T13:37:12+03:00

Утверждается, что директор-депутат приказал своим подчиненным изготовить документы о том, что их силами была произведена обрезка и побелка деревьев в 16 сельских поселениях района. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Уголовное дело по статьям "Превышение служебных полномочий" и "Мошенничество" было возбуждено в Тукаевском районе республики. Подозреваемыми стали 53-летний директор ООО «Тукай Тепло-Газ», депутат Совета Нижнесуыксинского сельского поселения и 40-летний руководитель Исполкома Тукаевского района.

По версии следствия, в 2018 году директор-депутат приказал своим подчиненным изготовить документы о том, что их силами была произведена обрезка и побелка деревьев в 16 сельских поселениях района. Но на самом деле никто эти работы не проводил.

Тем не менее, эти документы директор передал руководителю Исполкома района. Тот в свою очередь тот собрал подписи с руководителей Исполкомов сельских поселений. Благодаря чему директор «Тукай Тепло-Газ» получил более 1,5 миллиона рублей, сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU