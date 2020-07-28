2020-07-28T18:20:17+03:00
Происшествия

Глава Исполкома Тукаевского района Ленар Авзалов задержан по делу о мошенничестве

Следствие хочет заключить чиновника под стражу
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Чиновник своей причастности к совершенному преступлению не признал.Чиновник своей причастности к совершенному преступлению не признал.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Татарстане в рамках уголовного дела о фиктивной обрезке и побелке деревьев на более чем 1,5 миллиона рублей задержали 40-летнего главу Исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова

Напомним, чиновник проходит фигурантом по делу, возбужденному по статьям «превышение служебных полномочий» и «мошенничество».

По версии следствия, в 2018 году 53-летний директор ООО «Тукай Тепло-Газ», являющийся также местным депутатом, дал своим подчиненным указание изготовить документы с ложными данными. Якобы, организация на территории 16 сельских поселений Тукаевского района провела обрезку и побелку деревьев.

Эти документы директор-депутат и передал Авзалову. А тот, как следует из материалов уголовного дела, уговорил подписать их руководителей Исполкомов тех 16 поселений. Благодаря чему директор «Тукай Тепло-Газ» незаконно и получил более 1,5 миллиона рублей якобы за проделанную работу.

- Причастность к совершению преступления руководитель исполнительного комитета не признал и отказался от дачи показаний. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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