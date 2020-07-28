Глава Исполкома Тукаевского района Ленар Авзалов задержан по делу о мошенничестве
В Татарстане в рамках уголовного дела о фиктивной обрезке и побелке деревьев на более чем 1,5 миллиона рублей задержали 40-летнего главу Исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова
Напомним, чиновник проходит фигурантом по делу, возбужденному по статьям «превышение служебных полномочий» и «мошенничество».
По версии следствия, в 2018 году 53-летний директор ООО «Тукай Тепло-Газ», являющийся также местным депутатом, дал своим подчиненным указание изготовить документы с ложными данными. Якобы, организация на территории 16 сельских поселений Тукаевского района провела обрезку и побелку деревьев.
Эти документы директор-депутат и передал Авзалову. А тот, как следует из материалов уголовного дела, уговорил подписать их руководителей Исполкомов тех 16 поселений. Благодаря чему директор «Тукай Тепло-Газ» незаконно и получил более 1,5 миллиона рублей якобы за проделанную работу.
- Причастность к совершению преступления руководитель исполнительного комитета не признал и отказался от дачи показаний. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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