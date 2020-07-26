В Ульяновской области нашли тело пропавшего 8-летнего мальчика

26 Июль 2020 2020-07-26T11:06:37+03:00

С судьбе Арсения Мантаева ничего не было известно с 22 июля

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В селе Большое Шуватово Инзенского района произошла трагедия. В минувшую среду, 22 июля, там пропал 8-летним Арсений Мантаев. Мальчика в серых плавках четыре дня искали неравнодушные местные жители, полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Именно последние вечером в субботу, 25 числа, сообщили, что обнаружено тело Арсения. На ориентировках появилась надпись "Найден. Погиб". Что именно произошло с ребенком не уточняется.

Напомним, в Ульяновске продолжаются поиски 27-летнего Антона Федоренко из Ленинского района и 21-летнего Виктора Вартанова из Засвияжского района.

ИСТОЧНИК KP.RU