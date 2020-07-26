В Ульяновской области нашли тело пропавшего 8-летнего мальчика
В селе Большое Шуватово Инзенского района произошла трагедия. В минувшую среду, 22 июля, там пропал 8-летним Арсений Мантаев. Мальчика в серых плавках четыре дня искали неравнодушные местные жители, полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Именно последние вечером в субботу, 25 числа, сообщили, что обнаружено тело Арсения. На ориентировках появилась надпись "Найден. Погиб". Что именно произошло с ребенком не уточняется.
Напомним, в Ульяновске продолжаются поиски 27-летнего Антона Федоренко из Ленинского района и 21-летнего Виктора Вартанова из Засвияжского района.
ИСТОЧНИК KP.RU