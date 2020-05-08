2020-05-08T10:19:41+03:00
Происшествия

В Ульяновске пропал 21-летний Виктор Вартанов

О местонахождении молодого человека ничего не известно с 4 мая
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Ульяновске начались активные поиски 21-летнего Виктора Вартанова из Засвияжского района города. Молодой человек перестал выходить на связь с близкими 4 мая, и они обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Виктор ростом около 175 сантиметров имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была серо-синяя кофта, синие джинсы и черные кроссовки.

Виктор Вартанов может находится в другом районе. Всех, кто его видел, просим сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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