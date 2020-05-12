2020-05-12T10:17:49+03:00
Происшествия

В Ульяновске пропал 27-летний Антон Федоренко

О местонахождении мужчины ничего не известно с 8 мая
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Ульяновске начались поиски 27-летнего Антона Федоренко из Ленинского района. Мужчина перестал выходить на связь с близкими 8 мая. С тех пор о его местоположении ничего не известно.

Антон ростом около 180 сантиметров имеет плотное телосложение, черные волосы и серые глаза. На момент пропажи на нем была темно-синяя куртка, голубые джинсы, темно-синяя футболка и черные кроссовки.

Мужчина может находится в другом районе. Всех, кто видел его, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ульяновске пропал 27-летний Антон Федоренко
В Казани разыскивают водителя скутера, скрывшегося после наезда на женщину
В Татарстане утонул мужчина
В Казани водитель-нарушитель устроила аварию с тремя пострадавшими
В Казани двух рабочих засыпало грунтом в траншее
В Ульяновской области "пьяный" лихач врезался в придорожную часовню
В заброшенной бане обнаружили тело 56-летнего мужчины
В Татарстане разыскивают рыбака, упавшего с лодки на реке Кама
В Чувашии пьяный гонщик на скорости влетел в чужой гараж
В Татарстане снимут посты полиции на въездах в городах
В Татарстане после ссоры в больницу с ранением живота попал 22-летний пьяный парень
В Татарстане covid-19 заражены 48 медиков
В Татарстане пенсионер погиб, упав с велосипеда
В Татарстане во время пожара в нежилом доме погиб неизвестный
Летние сборы «Ак Барса» пройдут в Казани
11 мая в Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер
Тренер УНИКСа: Я счастлив в этой команде и не отвлекаюсь на другие клубы
Под Казанью произошло смертельное ДТП
Белорусская авиакомпания отменила рейсы из Минска в Казань до конца октября
9 мая Казань оказалась на последнем месте по индексу самоизоляции среди городов-миллионников России
В татарстанском Кукморе ветер снес кровлю трех зданий
Экипажи казанских автобусов 9 мая работают в военной форме
Стало известно, как в Казани будут поступать с пассажирами автобусов без масок
В Ульяновске ремонтируют участки 30 дорог
В Казани зажгли четвертый Вечный огонь в Дербышках
В Татарстане ожидается сильный ветер и грозы
В Казани открыли монумент Советскому солдату
В честь Дня Победы над Казанью пролетел модернизированный бомбардировщик Ту-160