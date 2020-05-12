В Ульяновске пропал 27-летний Антон Федоренко

12 Май 2020 2020-05-12T10:17:49+03:00

О местонахождении мужчины ничего не известно с 8 мая

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В Ульяновске начались поиски 27-летнего Антона Федоренко из Ленинского района. Мужчина перестал выходить на связь с близкими 8 мая. С тех пор о его местоположении ничего не известно.

Антон ростом около 180 сантиметров имеет плотное телосложение, черные волосы и серые глаза. На момент пропажи на нем была темно-синяя куртка, голубые джинсы, темно-синяя футболка и черные кроссовки.

Мужчина может находится в другом районе. Всех, кто видел его, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU