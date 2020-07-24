На 24 июля 2020 года в Чувашии скончался еще один зараженный коронавирусом

24 Июль 2020 2020-07-24T11:58:17+03:00

С начала пандемии в республике COVID-19 был диагностирован 6 440 людям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Чувашии подтвердилась еще одна смерть зараженного COVID-19. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Так, с начала пандемии там выявлен 51 летальных случай коронавируса. В общем же им заболели 6 440 человек, 3 485 из которых уже выздоровели. На данный момент в республике проведено 131 267 тестов на COVID-19.

Напомним, ранее вспышку коронавируса выявили в Кугесьском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Из-за несвоевременной изоляции зараженных там заболели 22 человека, 11 из которых - персонал учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU