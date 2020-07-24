Стало известно, что в Кугесьском доме-интернате для престарелых и инвалидов Чувашии выявлена вспышка коронавируса. На данный момент COVID-19 там заразились 22 человека, 11 из которых - сотрудники учреждения. Об этом на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции сообщила руководитель местного Роспотребнадзора Надежда Луговская.

Причиной произошедшего Луговская называла несвоевременное изолирование заболевших. Инфекцию в интернат занес кто-то из персонала. Роспотребнадзором уже выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий и изоляции больных.

Напомним, с начала пандемии в Чувашии выявили 6 440 случаев коронавируса. На данный момент 3 485 инфицированных выздоровели, 51 - скончался.