2020-07-24T11:54:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кугесьском доме-интернате для престарелых и инвалидов Чувашии выявлена вспышка коронавируса

COVID-19 там заразились 22 человека, 11 из которых - сотрудники учреждения
Алина ГАБДУЛИНА
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Причиной произошедшего в местном Роспотребнадзоре называли несвоевременное изолирование заболевших.Причиной произошедшего в местном Роспотребнадзоре называли несвоевременное изолирование заболевших.Фото: Эдуард Абрамов
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Стало известно, что в Кугесьском доме-интернате для престарелых и инвалидов Чувашии выявлена вспышка коронавируса. На данный момент COVID-19 там заразились 22 человека, 11 из которых - сотрудники учреждения. Об этом на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции сообщила руководитель местного Роспотребнадзора Надежда Луговская.

Причиной произошедшего Луговская называла несвоевременное изолирование заболевших. Инфекцию в интернат занес кто-то из персонала. Роспотребнадзором уже выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий и изоляции больных.

Напомним, с начала пандемии в Чувашии выявили 6 440 случаев коронавируса. На данный момент 3 485 инфицированных выздоровели, 51 - скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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