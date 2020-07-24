Коронавирус в Чувашии, последние новости на 24 июля 2020 года: во время пандемии у населения выросла зарплата

По последней информации в Чувашии было выявлено еще 46 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Получается, что с начала пандемии в республике диагноз COVID-19 врачи поставили 6 398, из них более половины пациентов – 3 454 человека, уже выздоровели, а 50, к сожалению, скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В свою очередь в Чувашстате подсчитали и выяснили, что во время пандемии у жителей республики вырос размер среднемесячной зарплаты. Например, только в мае 2020 года она едва не достигла 32 тысяч рублей. Если сравнивать с маем прошлого года, то рост здесь составил 6,1%. С января же 2020-го и до указанного момента средняя зарплата по Чувашии не превышала 30 191,4 рублей.

Реальный же ее размер, с учетом индекса потребительских цен, по сравнению с пятью месяцами 2019 года, выросла на 5,2%.

Но есть и такие отрасли, где зарплата только понижалась. На первом месте здесь сфера производства мебели, на втором гостиничная отрасль и общепит, на третьем производство бумаги и бумажных изделий.