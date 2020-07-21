В Татарстане для посещения официально открыт пляж «Камской море»

21 Июль 2020 2020-07-21T16:34:10+03:00

За его посещения больше не штрафуют. Фото: @laishevolife

Правда, купаться там Роспотребнадзор до сих пор не рекомендует, но зато там уже никто не штрафует, разве что по ряду причин

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За посещение пляжа «Камское море» в Лаишевском районе Татарстана больше штрафовать не будут. Полицейские рейды по несоблюдению там коронавирусных ограничений прекращены.

- Друзья, пляж открыт для посещения! Запрет снят! На данный момент никого за нарушение правил карантина в связи с короновирусом на пляже не штрафуют! Штрафы выписываются только за неправильную парковку и нарушение экологических норм! – сообщила администрация «Камского моря» на своей официальной странице в соцсети.

Правда, купаться на этом пляже Роспотребнадзор по-прежнему не рекомендует.

- Ещее не имеются санитарно-эпидемиологическое заключения о чистоте воды. Непременно проинформируем вас о получении данного заключения, - также заявляет администрация пляжа. - Несмотря на то, что пляж открыт для посещения, очень просим соблюдать социальную дистанцию. Иметь головные уборы. Если вы приехали с детьми, следить за ними у воды.

Напомним, в Татарстане пока официально разрешено купаться только на одном пляже – «Кама» около поселка Красный Ключ в Нижнекамском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU