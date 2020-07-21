2020-07-21T16:34:10+03:00
Общество

В Татарстане для посещения официально открыт пляж «Камской море»

Правда, купаться там Роспотребнадзор до сих пор не рекомендует, но зато там уже никто не штрафует, разве что по ряду причин
Олег ЛУГОВОЙ
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За его посещения больше не штрафуют. Фото: @laishevolifeЗа его посещения больше не штрафуют. Фото: @laishevolife
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За посещение пляжа «Камское море» в Лаишевском районе Татарстана больше штрафовать не будут. Полицейские рейды по несоблюдению там коронавирусных ограничений прекращены.

- Друзья, пляж открыт для посещения! Запрет снят! На данный момент никого за нарушение правил карантина в связи с короновирусом на пляже не штрафуют! Штрафы выписываются только за неправильную парковку и нарушение экологических норм! – сообщила администрация «Камского моря» на своей официальной странице в соцсети.

Правда, купаться на этом пляже Роспотребнадзор по-прежнему не рекомендует.

- Ещее не имеются санитарно-эпидемиологическое заключения о чистоте воды. Непременно проинформируем вас о получении данного заключения, - также заявляет администрация пляжа. - Несмотря на то, что пляж открыт для посещения, очень просим соблюдать социальную дистанцию. Иметь головные уборы. Если вы приехали с детьми, следить за ними у воды.

Напомним, в Татарстане пока официально разрешено купаться только на одном пляже – «Кама» около поселка Красный Ключ в Нижнекамском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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