В Татарстане из-за коронавируса на пляже «Камское море» полиция устраивает рейды
В Лаишевском районе Татарстана на пляже «Камской море» местные чиновники вместе с полицейскими и сотрудниками МЧС начали проводить рейды и выписывают отдыхающим там штрафы.
Ведь, несмотря на жару, из-за риска распространения коронавируса пляж официально закрыт и людям там не место. Отдыхать на пляжах и то с соблюдением социальной дистанции в Татарстане можно будет при введении 3 этапа снятия ограничений, которые ввели из-за пандемии COVID-19.
- Напоминаем, что на данный момент республика в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой находится только на 2 этапе снятия ограничений, - предупреждает желающих искупаться на странице в инстаграме администрация Лаишевского района.
ИСТОЧНИК KP.RU