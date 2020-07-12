2020-07-12T10:32:20+03:00
Общество

В Татарстане из-за коронавируса на пляже «Камское море» полиция устраивает рейды

Это место отдыха у воды, несмотря на жару, все еще официально закрыто и отдыхающим там не место
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: @laishevolifeФото: @laishevolife
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В Лаишевском районе Татарстана на пляже «Камской море» местные чиновники вместе с полицейскими и сотрудниками МЧС начали проводить рейды и выписывают отдыхающим там штрафы.

Ведь, несмотря на жару, из-за риска распространения коронавируса пляж официально закрыт и людям там не место. Отдыхать на пляжах и то с соблюдением социальной дистанции в Татарстане можно будет при введении 3 этапа снятия ограничений, которые ввели из-за пандемии COVID-19.

- Напоминаем, что на данный момент республика в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой находится только на 2 этапе снятия ограничений, - предупреждает желающих искупаться на странице в инстаграме администрация Лаишевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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