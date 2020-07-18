В Татарстане разрешено официально купаться только на одном пляже

18 Июль 2020 2020-07-17T18:30:53+03:00

И он не в Казани

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Роспотребнадзор выдал разрешение на официальное открытие пляжа «Кама» в Нижнекамском районе около поселка Красный Ключ.

Перед этим там из реки Кама специалистами было забрано 14 проб воды и 4 пробы песка. Лабораторные исследования показали, что первые соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и радиологическим показателям, а вторые - нормам радиационной безопасности.

- МБУ «Дирекция единого заказчика города Нижнекамска» выдано предписание «О проведении дополнительных санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе о проведении контроля за соблюдением дистанции, обработки пляжного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, создание условий для личной гигиены отдыхающих, - сообщили в Роспотребнадзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU