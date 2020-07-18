2020-07-17T18:30:53+03:00
Общество

В Татарстане разрешено официально купаться только на одном пляже

И он не в Казани
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: 16.rospotrebnadzor.ruФото: 16.rospotrebnadzor.ru
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор выдал разрешение на официальное открытие пляжа «Кама» в Нижнекамском районе около поселка Красный Ключ.

Перед этим там из реки Кама специалистами было забрано 14 проб воды и 4 пробы песка. Лабораторные исследования показали, что первые соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и радиологическим показателям, а вторые - нормам радиационной безопасности.

- МБУ «Дирекция единого заказчика города Нижнекамска» выдано предписание «О проведении дополнительных санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе о проведении контроля за соблюдением дистанции, обработки пляжного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, создание условий для личной гигиены отдыхающих, - сообщили в Роспотребнадзоре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, почему в Татарстане во время жары пляжи официально закрыты

И это связано не только с коронавирусом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Елабуге после столкновения с КАМАЗом разорвало легковушку
В Татарстане на озере поселка «Маленькая страна» утонул мужчина
В Казани, упав с высоты, погиб 15-летний подросток
В Татарстане заработала круглосуточная мусульманская ритуальная служба
В Татарстане поймали группу из 7 человек, которая обворовала сеть спортмагазинов на полмиллиона рублей
В Татарстане разрешено официально купаться только на одном пляже
В Чебоксарах водитель иномарки попытался избежать наезда на пешехода и опрокинулся
Жителям Ульяновской области могут запретить шуметь после 22.00 по будням
В Чебоксарах аптека заплатит штраф за продажу слишком дорогих масок
В Ульяновской области женщина-водитель опрокинула внедорожник и попала в больницу
График отключения горячей воды в Набережных Челнах 21 июля 2020 года
В Буинском районе Татарстана у плотины нашли тело пропавшего подростка
В Ульяновске легковушка столкнулась с мотороллером: пострадали два человека
Татарстан в списке регионов с самыми большим дефицитом, вызванным “коронавирусным” кризисом