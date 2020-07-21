2020-07-21T12:46:34+03:00
Общество

Рустам Минниханов представил троих кандидатов от Татарстана в Совет Федерации

Ими стали Ленар Сафин, Рафис Бурганов и Александр Терентьев
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Стало известно, кто может быть назначен в Совет Федерации от Татарстана, если Рустам Минниханов победит на выборах главы республики в 2020 году. Так, кандидатами стали глава регионального Минтранспорта Ленар Сафин, глава Минобразования Рафис Бурганов и зам руководителя Аппарата президента Татарстана Александр Терентьев, сообщает ТАСС.

Напомним, в единый день голосования - 13 сентября 2020 года, в Татарстане должны были пройти выборы президента республики и депутатов местных советов. Вот только из-за пандемии коронавируса затянуться этот процесс может на 2-3 дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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