Рустам Минниханов представил троих кандидатов от Татарстана в Совет Федерации
Стало известно, кто может быть назначен в Совет Федерации от Татарстана, если Рустам Минниханов победит на выборах главы республики в 2020 году. Так, кандидатами стали глава регионального Минтранспорта Ленар Сафин, глава Минобразования Рафис Бурганов и зам руководителя Аппарата президента Татарстана Александр Терентьев, сообщает ТАСС.
Напомним, в единый день голосования - 13 сентября 2020 года, в Татарстане должны были пройти выборы президента республики и депутатов местных советов. Вот только из-за пандемии коронавируса затянуться этот процесс может на 2-3 дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU