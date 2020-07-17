Выборы президента Татарстана 2020: голосование может стать многодневным

17 Июль 2020 2020-07-17T14:01:21+03:00

При высокой явке и активности граждан провести выборы за день, не подвергнув избирателей и членов комиссий опасности заражения будет сложно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЦИК республики поддержал идею того, чтобы открыть участки на 2-3 дня ради безопасности избирателей

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В единый день голосования - 13 сентября 2020 года, в Татарстане должны были пройти выборы президента республики, депутатов местных советов, а также депутатов Госдумы от региона. Вот только из-за пандемии коронавируса затянутся этот процесс может на 2-3 дня.

Идею открыть избирательные участки на несколько дней ради безопасности граждан поддержал ЦИК Татарстана. Об этом сегодня, 17 июля, журналистам сообщил его председатель Андрей Кондратьев.

Он заметил, что при высокой явке и активности граждан провести выборы за день, не подвергнув избирателей и членов комиссий опасности заражения будет сложно. Неделя для такого мероприятия - перебор, а вот 2-3 дня - тот срок, который должен обсуждаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU