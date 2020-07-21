2020-07-21T12:14:57+03:00
Общество

Стоимость проезда по платной автотрассе Москва-Казань составит порядка 1,6 тысяч рублей

Километр дороги для легкового транспорта будет стоить 2,5 рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Раннее сообщалось, что для финансирования строительства трассы могут выпустить "народные" облигации.Раннее сообщалось, что для финансирования строительства трассы могут выпустить "народные" облигации.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что проезд по строящейся платной автотрассе Москва-Казань для легковых машин будет стоить 2,5 рублей за километр. Если учесть, что общая протяженность дороги 800 километров, то проехать по ней полностью можно будет за 1,6 тысяч рублей. Об этом в эфире телеканала “Россия 1” сообщил глава “Автодора” Вячеслав Петушенко.

Напомним, платная скоростная автотрасса М-12 Москва-Казань должна быть готова к 2024 году. К окончанию строительства в нее будет инвестировано более 650 миллиардов рублей. Для финансирования проекта не исключают возможный выпуск облигаций (долговых расписок - Ред.), которые сможет приобрести любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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