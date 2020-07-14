Минздрав Татарстана объяснил, почему в республике стали чаще умирать от коронавируса

14 Июль 2020 2020-07-14T15:56:33+03:00

В ведомстве это связывают с тяжелым состоянием зараженных, которых привозят в больницы

Изменить размер текста: A A

По данным на вторник, 14 июля, в Татарстане за весь период пандемии скончались 25 зараженных коронавирусом. В Минздраве республики увеличение числа летальных случаев от COVID-19 связывают с тяжелым состоянием больных, которых привозят в больницу. Об этом журналистам сообщил зам главы ведомства Владимир Жаворонков.

Жаворонков заметил, что четко выраженной тенденции нет, но отмечается увеличение числа смертей, в том числе среди больных, которые долгое время были подключены к аппаратам ИВЛ. У таких пациентов организм часто не справляется с инфекцией, несмотря на лечение.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявили 5 061 случай коронавируса. По данным регионального штаба по борьбе с распространением инфекции 3 916 зараженных выздоровели, 25 - скончались. При это у федерального штаба другие цифры: 3 948 выздоровевших и 16 скончавшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU