2020-07-14T10:31:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане число летальных случаев от COVID-19 выросло до 25

Новыми жертвами инфекции стали 70-летняя женщина и 59-летний мужчина
Алина ГАБДУЛИНА
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В каждом случае причина смерти установлена в результате аутопсии.В каждом случае причина смерти установлена в результате аутопсии.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Стало известно еще о двух летальных случаях от коронавируса в Татарстане. Жертвами инфекции стали 70-летняя женщина и 59-летний мужчина.

Пенсионерка была госпитализирована во временный инфекционный госпиталь РКБ в тяжелом состоянии еще 5 июля. Тогда ей диагностировали COVID-19, осложненный внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и рядом хронических заболеваний. 8 июля ее состояние ухудшилось и произощла остановка сердца. Врачи не смогли спасти пациентку.

Мужчина же был доставлен в провизорный госпиталь на базе Альметьевской ЦРБ. Тогда врачи подозревали у него внебольничную двустороннюю интерстициальную пневмонию и коронавирус. После подтверждения диагноза он был направлен во временный инфекционный госпиталь на базе Альметьевского филиала РКОД. 6 июля пациента подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние ухудшалось - нарастала полиорганная недостаточность. 11 июля мужчина скончался.

- В каждом случае причина смерти установлена в результате аутопсии. Вирус идентифицирован, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Так, число летальный случаев от коронавируса в Татарстане с начала пандемии выросло до 25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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