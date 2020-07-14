Коронавирус в Татарстане, последние новости на 14 июля 2020 года: число зараженных перевалило за 5 тысяч

По данным на утро вторника, 13 июля, в Татарстане выявлено 5 029 случаев коронавируса. По данным регионального штаба по борьбе с инфекцией 3 906 зараженных выздоровели, 23 - скончались. При это у федерального штаба другие цифры: 3 916 выздоровевших и 15 скончавшихся.

С начала пандемии в республике провели 362 999 тестов на коронавирус.

О СОТРУДНИКАХ МАГАЗИНОВ, КОТОРЫЕ НЕ НОСЯТ МАСОК

С начала пандемии коронавируса в Набережных Челнах проверили 2 272 торговых объекта. Последний мониторинг показал, что сотрудники 8 городских магазинов не носили медицинских масок и перчаток, хотя должны были.

Мэр города Наиль Магдеев осудил людей, которые не носят на работе маски и перчатки.

- Неужели эти люди не понимают, не видят ситуацию? - возмутился градоначальник. - Как можно находиться в торговом предприятии без масок и перчаток, когда через твои руки проходят десятки, сотни и тысячи людей. Неужели люди не боятся подхватить инфекцию, рискуют своим здоровьем и здоровьем своей семьи. Второй момент, если этот человек является носителем, есть же еще скрытые симптомы, он может контакт передать не одному десятку людей, если он находится на кассе или в торговом зале.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОЛЕТОВ

С 3 августа возобновляются полеты из Казани в Турцию.Еженедельно будет совершаться по три рейса.

Видимо турецкая авиакомпания надеется, что с 15 июля с ними начнут переговоры о полетах в Россию. О их начале с другими странами сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

О ПРОДЛЕНИИ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Татарстане местные власти решили продлить режим самоизоляции для людей старше 65-ти лет. Теперь пенсионеры должны сидеть дома вплоть до 26 июля 2020 года.