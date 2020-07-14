2020-07-14T14:40:22+03:00
Происшествия

В Чувашии нашли тело рыбака, который пропал неделю назад

О судьбе 63-летнего Владимира Счетчикова ничего не было известно с 7 июля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чувашии трагически завершились поиски 63-летнего Владимира Счетчикова из Чебоксар. Мужчина, который отправился на рыбалку на реку Волга рано утром 7 июля, найден мертвым. Об этом сообщили члены поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

- После первоначальных действий стало понятно, что здесь, скорее всего, вода, но и не исключалась возможность неисправности лодки, возможность того, что мужчине стало плохо на жаре, - пишут волонтеры. - Автономными группами была прочесана береговая линия обоих берегов на значительном расстоянии от предполагаемого места пропажи, наши поисковики совместно со спасателями работали на плавсредствах, осматривая водную гладь. Сегодня поиск закрыт. Найден/погиб. Вода.

Напомним, в Чувашии до сих пор не нашли 64-летнюю Елизавету Яковлеву. Она ушла из СНТ "Дубава" в неизвестном направлении 18 мая и пропала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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