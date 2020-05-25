В Чувашии ищут 64-летнюю Елизавету Яковлеву

25 Май 2020 2020-05-25T12:16:13+03:00

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В Чебоксарском районе начались активные поиски 64-летней Елизаветы Яковлевой. Женщина ушла из дома в СНТ "Дубрава" в неизвестном направлении 18 мая. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Женщина ростом около 156 сантиметров имеет худощавое телосложение, рыжие крашенные волосы и серые глаза. На момент пропажи на ней была светло-розовая куртка, темные джинсы и темно-синие тапочки.

Просьба ко всем, кто видел Елизавету Яковлеву, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU