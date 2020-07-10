В Чебоксарах ищут 63-летнего Владимира Счетчикова. который отправился на рыбалку и пропал
В Чебоксарах начались активные поиски 63-летнего Владимира Счетчикова. Во вторник, 7 июля, он отправился на рыбалку в сторону Сосновки, но обратно не вернулся до сих пор. Родные мужчины обратились за помощью в полицию.
Известно, что Владимир ростом около 176 сантиметров имеет среднее телосложение, черные волосы с проседью и карие глаза. На момент пропажи на нем была голубая рубашка, темно-зеленые камуфляжные брюки, кроссовки и панама.
Просим всех, кто видел пропавшего, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»