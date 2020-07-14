2020-07-14T11:00:49+03:00
Общество

В Казани частично возобновили работу два торговых центра

Там работают только те магазины, которые имеют отдельный вход с улицы
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее покупателей стали принимать некоторые торговые точки и в других городских ТЦ.Ранее покупателей стали принимать некоторые торговые точки и в других городских ТЦ.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Стало известно, что в Казани частично возобновили работу два торговых центра, которые ранее были закрыты из-за пандемии коронавируса. Речь идет о ТЦ "Горки Парк" и ЦУМе.

В них, по правилам, заработали только те магазины площадью до 800 квадратных метров, которые имеют отдельный вход с улицы.

Ранее покупателей уже стали принимать некоторые торговые точки в торговых центрах "Парк Хаус", "МЕГА", "Тандем" и "Кольцо".

Напомним, несмотря на постепенное снятие ограничений, в Татарстане продлили обязательную самоизоляцию для пожилых людей до 26 июля.

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За первое полугодие 2020 года реальные доходы торговых центров республики упали на 38,8%. В апреле падение составило 50%, в мае - 65%. Дальше - больше. В случае если ТЦ не откроют в ближайшее время, каждый второй из них будет на грани банкротства (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Казани частично возобновили работу два торговых центра
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