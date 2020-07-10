В июне 2020 года доходы торговых центров Татарстана упали на 90%

10 Июль 2020 2020-07-10T12:09:15+03:00

Каждый второй ТЦ может не открыться после пандемии

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Стало известно, что за первое полугодие 2020 года реальные доходы торговых центров Татарстана упали на 38,8%. В апреле падение составило 50%, в мае - 65%, в июне - все 90%. Такие цифры назвала полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в республике Елена Стрюкова на круглом столе в Торгово-промышленной палате региона.

Она также отметила, что, в случае если ТЦ не откроют в ближайшее время, каждый второй из них будет на грани банкротства.

Напомним, торговые центры в Татарстане были закрыты с конца марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Ранее в сельской местности им разрешили работать. Однако в крупных городах ТЦ все еще не функционируют в полноценном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU