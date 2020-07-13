В Татарстане режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили до 26 июля 2020 года

13 Июль 2020 2020-07-13T19:55:13+03:00

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С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса в Татарстане республиканские власти решили продлить режим обязательной самоизоляции для людей старше 65-ти лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Хотя данный режим должен быть отменен уже 12 июля. Теперь же, согласно документу, самоизоляция для пожилых продлена до 26 июля 2020 года включительно.

Напомним, что за последние сутки в Татарстане было выявлено 32 новых случаев заражения коронавирусом. При этом из них только пятеро инфицированных были госпитализированы. У остальных болезнь протекает либо в легкой форме, либо совсем без симптомов – положено лечение на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU