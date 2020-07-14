2020-07-14T09:33:33+03:00
Дом. Семья

В казанском зоопарке появилась пара венценосных журавлей

Птицы уже прошли акклиматизацию и прогуливаются в вольерах
Лика ИСАЕВА
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Новые обитатели казанского зоопарка - венценосные журавли. Фото Казанского зоопарка "Рка Замбези"Новые обитатели казанского зоопарка - венценосные журавли. Фото Казанского зоопарка "Рка Замбези"Фото: Из материалов пресс-службы
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В казанском зоопарке "Река Замбези" появились новые обитатели - пара венценосных журавлей. Редкие птицы сейчас прошли акклиматизацию и уже прогуливаются в своем вольере. Напомним, что зоопарк открыт для посетителей с 21 мая.

Эти крупные птицы сейчас имеют статус уязвимого вида, они считаются оседлыми и постоянно проживают в Западной и Восточной Африке. Свое название журавли получили за яркий желтый хохолок на голове из жестких перьев, который выглядит словно венец над головой птицы.

Венценосные журавли в вольере. Фото Казанского зоопарка "Рка Замбези" Фото: Из материалов пресс-службы

Венценосные журавли в вольере. Фото Казанского зоопарка "Рка Замбези"Фото: Из материалов пресс-службы

Венценосные журавли изображены на гербе Уганды и являются символами этой страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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