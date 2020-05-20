Казанский зооботсад «Река Замбези» снова заработает с 21 мая

20 Май 2020 2020-05-20T18:21:21+03:00

Принимать посетителей он будет в штатном режиме

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После послаблений в режиме самоизоляции из-за коронавируса в Казани свою работу возобновляет зооботсад «Река Замбези».

Свои двери он вновь откроет уже 21 мая. Работать он будет в штатном режиме - с 8.30 до 19.00 (касса с 8.30 до 18.00). При этом у посетителей есть возможность посмотреть как новую часть зооботсада, так и старую.

Часть животных из последней уже перевезена на территорию «Река Замбези. Африка». В старой части остались жить медведь Якут (Терпей), рыси и павлины.

Помимо этого, для посетителей откроют и экзотариум. Там можно увидеть цветение экзотических растений – айвы японской и миндаля.

Жителям Казани также напоминают, что при посещении зоопарка нужно будет соблюдать социальную дистанцию, находиться в масках и перчатках.

ИСТОЧНИК KP.RU