В Казани в тестовом режиме заработал зоопарк “Река Замбези”

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-21T14:20:09+03:00

Сейчас в зоопарке живут 29 видом животных из 34 запланированных к размещению. Фото: Лика ИСАЕВА

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Этого дня многие жители Казани ждали несколько лет. В субботу, 21 декабря, в тестовом режиме открылся новый зоопарк “Река Замбези”. Сейчас в нем живут 29 видом животных из 34 запланированных к размещению. Полностью учреждение будет заселено лишь в 2020-2021 годах.

Утром гостей в зоопарке было немного, но и тех, кто пришел гостеприимно встретили бегемот, крокодилы, семья сурикатов, гамадрилы, страусы, египетские цапли, пантеровые черепахи, мартышки Бразза, сурикаты, даманы, дик-дики, львы, голубые гну и лемуры.

Местные жители уже ждут казанцев в своих новых вольерахФото: Лика ИСАЕВА

Размах крыльев некоторых птицФото: Лика ИСАЕВА

Отметим, что уже в 2020 году в “Реке Замбези” отметят новоселье шимпанзе, жираф, гориллы, слон, носорог и гепарды.

Полностью учреждение будет заселено лишь в 2020-2021 годах.Фото: Лика ИСАЕВА

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В продаже появились билеты на новогоднюю елку в «Реке Замбези». Согласно расписанию, первое представление там состоится 28 декабря. Последующие – 29 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января. Попасть на мероприятие можно, заплатив за вход более тысячи рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU